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Акибанк в I квартале увеличил балансовую прибыль в полтора раза
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Акибанк в I квартале увеличил балансовую прибыль в полтора раза 

Банки.ру 40 минут назад
Балансовая прибыль Акибанка в I квартале 2018 года превысила 54 млн рублей, что в полтора раза выше показателя за аналогичный прошлогодний период. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Собственный капитал банка вырос на 19,3 млн рублей до 4,8 млрд рублей.
«По состоянию на 1 мая 2018 года только за последний месяц увеличились на 44,6 миллионов рублей или на 2,1% депозиты юридических лиц, на 376,3 миллионов рублей или на 3,02% — физических лиц. В общей сложности чистая ссудная задолженность выросла на 784 миллионов рублей. Объем кредитного портфеля только по коммерческим организациям показал рост на 433,9 миллионов рублей или 4,21%. Рост активов банка составил 800 миллионов рублей», — отметил председатель правления Акибанка Ильдар Галяутдинов.
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