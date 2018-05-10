Акибанк в I квартале увеличил балансовую прибыль в полтора раза

Балансовая прибыль Акибанка в I квартале 2018 года превысила 54 млн рублей, что в полтора раза выше показателя за аналогичный прошлогодний период. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Собственный капитал банка вырос на 19,3 млн рублей до 4,8 млрд рублей.