Лизинговая «дочка» Сбербанка во II полугодии поучаствует в проектах со странами ОИС

"Дочерняя компания «Сбербанк лизинг» на сегодняшний день готовит продуктовую линейку, и мы думаем, что уже во втором полугодии пропилотирует несколько проектов в части партнерского финансирования (со странами ОИС — ред.)", — сказал он.

Колтыпин уточнил, что лизинговыми операциями банк не закроет все потребности по сотрудничеству со странами-участницами ОИС, и поэтому рассчитывает, в том числе, на торговое финансирование.

"Уже в этом году была реализована крупная сделка по поставке зерна в страны Ближнего Востока. Эта сделка была осуществлена на сумму 30 миллионов долларов", — добавил он.

АО «Сбербанк лизинг» — одна из крупнейших российских лизинговых компаний. Единственным акционером компании является Сбербанк.