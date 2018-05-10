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Лизинговая «дочка» Сбербанка во II полугодии поучаствует в проектах со странами ОИС
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Лизинговая «дочка» Сбербанка во II полугодии поучаствует в проектах со странами ОИС 

Прайм 1 час назад
КАЗАНЬ, 10 мая /ПРАЙМ/. Лизингова «дочка» Сбербанка АО «Сбербанк лизинг» во втором полугодии 2018 года поучаствует в пилотных проектах со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщил председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин на деловом завтраке крупнейшего российского банка в рамках Х международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018".
"Дочерняя компания «Сбербанк лизинг» на сегодняшний день готовит продуктовую линейку, и мы думаем, что уже во втором полугодии пропилотирует несколько проектов в части партнерского финансирования (со странами ОИС — ред.)", — сказал он.
Колтыпин уточнил, что лизинговыми операциями банк не закроет все потребности по сотрудничеству со странами-участницами ОИС, и поэтому рассчитывает, в том числе, на торговое финансирование.
"Уже в этом году была реализована крупная сделка по поставке зерна в страны Ближнего Востока. Эта сделка была осуществлена на сумму 30 миллионов долларов", — добавил он.
АО «Сбербанк лизинг» — одна из крупнейших российских лизинговых компаний. Единственным акционером компании является Сбербанк.
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