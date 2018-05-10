Китайская Hisense собирается купить производителя бытовой техники Gorenje 

Китайский производитель бытовой техники Hisense Electric и еще две азиатские компании сделали предложения о поглощении словенской Gorenje. В частности, речь идет о покупке 50% плюс одна акция компании, пишет Reuters. Gorenje сделала выбор в пользу Hisense, так как китайская группа предложила 12 евро за акцию. Тем самым Gorenje оценена почти в 293 млн евро.
Акции Gorenje на торгах в Любляне в четверг подорожали более чем на 65%, до максимума 2011 г. — 11,25 евро.
По данным местных газет Finance, Delo и Dnevnik, наряду с Hisense предложения о покупке также направили китайские Haier и Hefei Meiling.
Gorenje производит бытовую технику (холодильники, кухонные плиты, стиральные машины) под брендами Gorenje, Asko. Продукция компании экспортируется в 90 стран, основными рынками являются Германия, Россия, Нидерланды, Скандинавия. Hisense — китайский производитель электроники и бытовой техники, основанный в 1969 г.