«Нафтогаз» заявил о победе над Россией в суде Гааги

Украинский «Нафтогаз» сообщает о своей победе над российской стороной в суде Гааги . Требование компенсации за использования ресурсов Крыма было удовлетворено.

Разбирательство в Постоянном третейском суде началось еще в октябре 2016 года. «Нафтогаз» и дочерние предприятия энергетической компании инициировали обращение в суд с требованием взыскать с РФ восемь миллиардов долларов. Именно в такую сумму был оценен ущерб от потери ресурсов в Крыму, — сообщает РИА Новости

https://twitter.com/NaftogazUK/status/994461635447320576

Пока территория полуострова была украинской, «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз». Но после референдума 2014 года, который позволил Крыму перейти под юрисдикцию РФ, имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».

Предположительно, речь идет о решении суда, которое было вынесено 2 мая.

Решением суда сумма оценена в 159 миллионов долларов

В постановлении указано, что «Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года», то есть с даты подписания указа о присоединении полуострова.

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