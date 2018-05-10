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«Нафтогаз» заявил о победе над Россией в суде Гааги
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«Нафтогаз» заявил о победе над Россией в суде Гааги 

Экспресс-газета 9 часов назад
Украинский «Нафтогаз» сообщает о своей победе над российской стороной в суде Гааги. Требование компенсации за использования ресурсов Крыма было удовлетворено.
Разбирательство в Постоянном третейском суде началось еще в октябре 2016 года. «Нафтогаз» и дочерние предприятия энергетической компании инициировали обращение в суд с требованием взыскать с РФ восемь миллиардов долларов. Именно в такую сумму был оценен ущерб от потери ресурсов в Крыму, — сообщает РИА Новости.
https://twitter.com/NaftogazUK/status/994461635447320576
Пока территория полуострова была украинской, «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз». Но после референдума 2014 года, который позволил Крыму перейти под юрисдикцию РФ, имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».
Предположительно, речь идет о решении суда, которое было вынесено 2 мая.
Решением суда сумма оценена в 159 миллионов долларов
В постановлении указано, что «Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года», то есть с даты подписания указа о присоединении полуострова.
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