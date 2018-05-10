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Минсельхоз США: РФ в сезоне 2018-19 сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы
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Минсельхоз США: РФ в сезоне 2018-19 сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Россия в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы — ее поставки из страны в новом сезоне могут составить 36,5 миллиона тонн, следует из майского обзора министерства сельского хозяйства США.
Экспорт пшеницы из Евросоюза в новом сельхозгоду может составить 29 миллионов тонн, из Соединенных Штатов — 25 миллионов тонн. Урожай пшеницы в РФ в будущем сезоне может составить 72 миллиона тонн, а переходящие запасы на конец июня следующего года снизятся до 5,722 миллиона тонн с 11,722 миллиона на конец текущего сельхозгода.
В текущем же сезоне Россия, по оценке Минсельхоза США, может экспортировать 39,5 миллиона тонн. Прогноз повышен на 1 миллион тонн (с 38,5 миллиона) по сравнению с апрельской оценкой. Соединенные Штаты и Евросоюз могут экспортировать в 2017-2018 сельскохозяйственном году по 24 миллиона тонн пшеницы.
Экспорт пшеницы из РФ в новом сезоне может быть ниже показателя текущего сельхозгода из-за возможного снижения урожая культуры. В то же время, отмечает ведомство, валовый сбор все равно может стать третьим по величине в истории, переходящие запасы также будут существенными.
По данным Росстата, урожай пшеницы в РФ в 2017 году составил 85,9 миллиона тонн, зерна в целом — 135,4 миллиона тонн.
Экспорт зерна из России в прошлом сезоне составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит порядка 53 миллионов тонн, поставки пшеницы — 40 миллионов тонн. По итогам текущего сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.
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