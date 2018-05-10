Экспорт зерновых из России вырос на 44% 

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Объем экспорта зерновых из России в сельскохозяйственном сезоне 2017–2018 превысил 45 миллионов тонн.
Об этом сообщили в Минсельхозе РФ со ссылкой на данные ФТС России. Как отмечается, по состоянию на 9 мая объем экспорта зерновых из России превысил показатели 2016–2017 с/х сезона.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «По оперативным данным ФТС России, на 9 мая, без учета экспорта в страны ЕАЭС, экспортировано порядка 45,3 млн тонн зерна, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (31,5 млн тонн). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 35,2 млн тонн, что на 44% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Вывоз ячменя превысил 5 млн тонн, что почти в 2 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Экспорт кукурузы приблизился к 4,8 млн тонн, что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого сезона. Прочих культур вывезено 301 тыс. тонны, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона''. [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Общий объем экспорта зерновых в 2016–2017 с/х сезоне составил 35,474 млн тонн, в том числе 27,075 млн тонн пшеницы.
По прогнозам Минсельхоза РФ, объем экспорта зерна из России в текущем с/х году достигнет около 53 миллиона тонн, объем экспорта пшеницы — 40 млн тонн. По итогам текущего сезона Россия, по прогнозам Международного совета по зерну (IGC), займет 1-ое место в мире по экспорту пшеницы и 2-ое (после США) — по объему экспорта зерновых в целом.