Экспорт зерновых из России вырос на 44%

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Объем экспорта зерновых из России в сельскохозяйственном сезоне 2017–2018 превысил 45 миллионов тонн.

Об этом сообщили в Минсельхозе РФ со ссылкой на данные ФТС России. Как отмечается, по состоянию на 9 мая объем экспорта зерновых из России превысил показатели 2016–2017 с/х сезона.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «По оперативным данным ФТС России, на 9 мая, без учета экспорта в страны ЕАЭС , экспортировано порядка 45,3 млн тонн зерна, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (31,5 млн тонн). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 35,2 млн тонн, что на 44% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Вывоз ячменя превысил 5 млн тонн, что почти в 2 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Экспорт кукурузы приблизился к 4,8 млн тонн, что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого сезона. Прочих культур вывезено 301 тыс. тонны, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона''. [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Общий объем экспорта зерновых в 2016–2017 с/х сезоне составил 35,474 млн тонн, в том числе 27,075 млн тонн пшеницы.