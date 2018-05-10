Инфляция в Белоруссии в январе-апреле составила 2,8%

Инфляция в Белоруссии с начала текущего года к 1 мая составила 2,8%, в том числе за апрель — 0,3%, следует из сообщения Национального статистического комитета страны.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года составил 100,3%, с декабрем 2017 года — 102,8%", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что цены на продовольственные товары в апреле выросли на 0,4% по сравнению с мартом 2018 года и на 2,4% по сравнению с декабрем 2017 года, на непродовольственные товары — на 0,01% и на 1,9% соответственно. Стоимость платных услуг в марте увеличилась на 0,5%, с начала года — на 4,8%.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2018 года по сравнению с мартом составил 100,2%, с декабрем 2017 года — 101,6%", — также отмечается в сообщении.

Согласно данным статкомитета страны, инфляция в Белоруссии в 2017 году составила 4,6%, что не только ниже прогноза властей, но и является рекордно низким для республики показателем. На 2017 год правительство Белоруссии изначально определило для себя цель по инфляции в 9%. Целью в 2018 году власти определили ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).