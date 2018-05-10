IAB: Расходы на онлайн-рекламу выросли до $88 млрд

Согласно последнему опубликованному отчету IAB о расходах на интернет-рекламу, подготовленному PriceWaterhouseCoopers, в прошлом году они достигли $88 млрд, что на 21% больше, чем в 2016 году.

Если забыть финансовый кризис 10 лет назад, то цифры становились всё увереннее и устанавливали новые рекорды каждый год. Но IAB утверждает, что расходы на цифровые рекламные кампании в прошлом году прошли особенно примечательную веху — в первый раз цифра превысила общую сумму, потраченную на рекламу в сфере эфирного и кабельного телевидения ($70,1 млрд).

Мобильная реклама отнимала все большую долю. Это было заметно уже в 2016 году, а в 2017 году она выросла до $49,9 млрд (57% от общего объема и 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Между тем, цифровое видео выросло на 33% до $11,9 млрд, мобильное видео увеличилось на 54% до $6,2 млрд, реклама в социальных сетях увеличилась на 36% и составила $22,2 млрд, а цифровое аудио выросло на 36% и составило $1,6 млрд Даже поисковая и баннерная реклама выросли на 18% и 23% соответственно.

Партнер PwC в США Дэвид Сильверман сказал, что существует четыре основных фактора, способствующих дальнейшему росту: совершенствование технологий, возможность таргетирования на крупномасштабные аудитории, наличие платформ для самостоятельной подачи заявок на рекламу для малого бизнеса и рост брендов, которые продаются напрямую потребителям онлайн.

Раньше IAB предполагали, что в основном рост исходит не от новых рекламодателей, а скорее поглащает доходы от других каналов. По словам Сильвермана, реальный тренд — «конвергенция».

«Я бы сказал, что каннибализация, которая произошла со временем, — это смещение внимания от традиционных медиа», — заявил Сильверман, — «Это область, которая по-прежнему будет стимулировать рост — конвергенция медиа и особенно видео. Когда-то люди смотрели телевизор только дома на диване, теперь люди могут смотреть на любом устройстве и где угодно».

«Речь идет о том, чтобы дать пользователю то, что он хочет, когда захочет, на какой бы платформе он ни был», — добавила исполнительный вице-президент IAB Анна Багер.

Отчет вышел в то время, когда большие рекламные платформы находятся под пристальным вниманием (и регулированием в Европе). Но Facebook и Google продолжают превосходить ожидания по доходам. И хотя в отчете не упоминаются рекламные расходы каких-либо компаний, в нём утверждается, что на Топ-10 продавцов рекламы приходится 74% рекламных расходов (так что он находится в пределах исторического диапазона от 70 до 75 процентов).

ИСТОЧНИК: TC