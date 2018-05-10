В Оксфорде предсказали сокращение транзита газа через Украину в четыре раза 

К такому выводу пришли в Оксфордском институте энергетических исследований (OIES). Там взяли за основу данные "Газпрома", Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), Международного энергетического агентства и информацию о пропускной способности трансграничных соединений трубопроводов. Сопоставив их, институт объяснил, какие маршруты «Газпром» загружал в первую очередь, устанавливая рекорды поставок в Европу в конце февраля — начале марта, и из этого сделал вывод о приоритетных маршрутах поставок.
Точек сдачи российского газа в континентальную Европу семь: немецкая станция «Грайфсвальд» (трубопровод «Северный поток»), румынская «Исакча» на границе с Украиной, «Кондратки» ("Ямал — Европа") и «Высокое» на границе Польши и Белоруссии, а также украинские станции «Дроздовичи» (граница с Польшей), «Вельке Капушаны» (со Словакией) и «Берегово» (с Венгрией).
Рекордные поставки «Газпрома» фиксировались с 21 февраля по 2 марта, последний максимум экспорта в Европу — 713,4 миллиона кубометров (учитывая Турцию). Через перечисленные семь точек ушло 591,37 миллиона кубометров, если исходить из данных «Газпрома». Таким образом, трубопроводы должны были быть загружены, исходя из разных оценок, на 92,4-99 процентов. Это значительно больше, чем зафиксированные ENTSOG физические поставки газа 2 марта — лишь 507,3 миллиона кубометров с поправкой на удельную теплоту сгорания российского газа, или 81-85 процентов. Этому есть объяснение: данные «Газпрома» учитывают продажи на европейском рынке, то есть сюда включают объемы газа, поднятые из хранилищ компании (например, в Германии, Австрии, Нидерландах).
По мере того как арктический циклон накрывал в феврале Европу, рос спрос на газ. Через «Грайфсвальд» и «Дроздовичи» загрузка превышала заявленную пропускную способность, в направлении «Кондратков» и «Исакчи» она составляла 90-100 процентов. Динамика на последней станции говорит о стабильности спроса со стороны Турции, при этом со вводом первой нитки «Турецкого потока» маршрут через Румынию, вероятнее всего, столкнется с сильным сокращением загрузки. Таким образом, «Газпром» загружал по полной «Северный поток», «Ямал — Европу» и белорусский маршрут ("Высокое"), где транспортировкой занимается «дочка» «Газпрома». Столь высокие показатели загрузки, скорее всего, сохранятся даже после запуска «Северного потока-2», считают в OIES.
Украинский маршрут поставок газа в Европу «Газпром» в периоды пикового спроса загружал последним
Украинский маршрут с наибольшей пропускной способностью — через «Вельке Капушаны» и «Берегово» — был загружен к моменту установления первых рекордов экспорта на 53,5 процента. Даже ко 2 марта в резерве оставалось более 1/3 мощностей. В OIES делают вывод, что украинский транзит задействуется в последнюю очередь, но все же играет заметную роль в суммарных поставках «Газпрома» в периоды пикового спроса. После запуска обходных газопроводов среднегодовая прокачка через четыре украинские точки сдачи газа сократится с 84,3 миллиарда кубометров в 2017 году до 26 миллиардов после 2019 года, считают в OIES. Увеличение этого объема будет зависеть от Еврокомиссии и запросов импортеров.