Минфин предложил продлить полномочия ВЭБа по управлению пенсионными накоплениями

Минфин разработал законопроект, продлевающий полномочия ВЭБа по управлению пенсионными накоплениями до 2024 года. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установить, что государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» осуществляет до 1 января 2024 года функции государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и государственной управляющей компании средствами выплатного резерва», — говорится в законопроекте.

Также документ предписывает Пенсионному фонду до 31 декабря 2018 года заключить с ВЭБом соглашения о продлении договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений на текущих условиях.