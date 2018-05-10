ПСА Банк представил специальное кредитное предложение на Citroen C3 Aircross

ПСА Банк (« ООО «Банк ПСА Финанс Рус» ) представил специальное кредитное предложение на новый Citroen C3 Aircross в связи с выходом новинки на российский рынок.

Как следует из сообщения пресс-офиса Groupe PSA, автомобиль стартовой ценой 1,099 млн рублей можно приобрести в том числе с нулевой переплатой. «0% переплаты означает затраты клиента, связанные с получением кредита по программе „Специальный кредит“ для приобретения нового автомобиля Citroеn C3 Aircross на срок 12 месяцев с первоначальным взносом от 25% до 70% и ставкой по кредиту 5%. Затраты клиента между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируются за счет предоставления специальной цены на автомобиль», — поясняется в релизе.

Сумма кредита — от 50 тыс. до 5 млн рублей, обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемого автомобиля. Обязательно оформление страхового полиса каско по тарифам соответствующих страховых компаний. Списание денежных средств со счета клиента в погашение задолженности производится один раз в месяц.

Продуктовый виджет