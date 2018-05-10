ФНС вернула компании Вексельберга 863 млн рублей ошибочно начисленных налогов

В конце сентября 2015 г. в «Т плюс» началась налоговая проверка, которая продлилась полтора года, рассказал представитель компании. По его словам, после нее налоговые органы обязали «Т плюс» заплатить более 1,3 млрд руб. налогов. Представитель компании подчеркнул, что «Т плюс» была не согласна с этим решением, подала жалобу в ФНС, но при этом компания выплатила начисленную сумму полностью, чтобы избежать пеней. В конце ноября 2017 г. налоговое ведомство частично встало на сторону «Т плюс», постановив вернуть 862 млн руб. из 1,3 млрд руб. Компания будет добиваться возврата оставшихся средств в суде — заседание пройдет уже на следующей неделе, 15 мая, отметил представитель «Т плюс».