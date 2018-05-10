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ФНС вернула компании Вексельберга 863 млн рублей ошибочно начисленных налогов
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ФНС вернула компании Вексельберга 863 млн рублей ошибочно начисленных налогов 

Ведомости 1 час назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) вернула «Т плюс» 862 млн руб., которые компания ранее заплатила в качестве налога. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.
В конце сентября 2015 г. в «Т плюс» началась налоговая проверка, которая продлилась полтора года, рассказал представитель компании. По его словам, после нее налоговые органы обязали «Т плюс» заплатить более 1,3 млрд руб. налогов. Представитель компании подчеркнул, что «Т плюс» была не согласна с этим решением, подала жалобу в ФНС, но при этом компания выплатила начисленную сумму полностью, чтобы избежать пеней. В конце ноября 2017 г. налоговое ведомство частично встало на сторону «Т плюс», постановив вернуть 862 млн руб. из 1,3 млрд руб. Компания будет добиваться возврата оставшихся средств в суде — заседание пройдет уже на следующей неделе, 15 мая, отметил представитель «Т плюс».
«Т плюс» (ранее называлась «КЭС холдинг») — это крупнейшая российская частная компания, которая работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, указано на ее сайте. Она входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Под управлением «Т плюс» находится 61 электростанция, более 400 котельных и 17 000 км тепловых сетей.
Руководитель «Т плюс» Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик находятся под следствием. Предположительно, с 2007 по 2014 г. они давали взятки властям республики Коми — на общую сумму 800 млн руб. за завышенные тарифы на теплоэнергию. Никто из фигурантов вины не признал. Изначально они находились под арестом, позднее суд смягчил меру на домашний арест.
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