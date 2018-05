Мордашов перераспределил часть своего пакета в «Северстали»

Председатель совета директоров, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов перераспределил часть своего пакета в металлургической компании. Об этом говорится в материалах «Северстали».

Доля кипрской дочерней компании Astroshine Investments Limited в «Северстали» увеличилась с 3% до 5%. Представитель «Северстали» пояснил, что сделка была внутренней. Она связана с оптимизацией корпоративной структуры, «доли бенефициара не изменились».

Основной частью пакета Мордашова косвенно управляет ООО «Капитал». Акции принадлежат шести кипрским дочерним компаниям: Loranel Ltd, Rayglow Ltd, Astroshine Ltd, Astroshine Investments Ltd, Pearlgreen Ltd, Unifirm Ltd.