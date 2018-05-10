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Мордашов перераспределил часть своего пакета в «Северстали»
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Мордашов перераспределил часть своего пакета в «Северстали» 

Ведомости 1 час назад
Председатель совета директоров, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов перераспределил часть своего пакета в металлургической компании. Об этом говорится в материалах «Северстали».
Доля кипрской дочерней компании Astroshine Investments Limited в «Северстали» увеличилась с 3% до 5%. Представитель «Северстали» пояснил, что сделка была внутренней. Она связана с оптимизацией корпоративной структуры, «доли бенефициара не изменились».
Основной частью пакета Мордашова косвенно управляет ООО «Капитал». Акции принадлежат шести кипрским дочерним компаниям: Loranel Ltd, Rayglow Ltd, Astroshine Ltd, Astroshine Investments Ltd, Pearlgreen Ltd, Unifirm Ltd.
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