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«Нафтогаз» похвалил NABU из-за «Северного потока — 2»
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«Нафтогаз» похвалил NABU из-за «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
В "Нафтогазе Украины" выразили уважение Союзу защиты природы Германии (NABU), который пытается через суд добиться запрета на строительство "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе.
"Респект друзьям-экологам из немецкого NABU. Они не только оспаривают выданные Германией в суде разрешения для "Северного потока — 2", но и требуют запретить россиянам вести строительство, пока не будет окончательного решения", — говорится в записи украинской компании на ее странице в Facebook.
При этом, по выражению пресс-службы "Нафтогаза", "Газпром", начав строительство "Северного потока — 2" до получения всех разрешений, пытается "взять на понт" европейских партнеров.
"Единственный смысл такого поведения — создать так называемого "слона в комнате". Мол, ну уже есть, что с ним поделаешь", — заявили в "Нафтогазе".
Ранее NABU потребовал от суда в Грайфсвальде вынести срочное решение по "Северному потоку — 2" до начала его возведения в водах ФРГ. В организации опасаются, что строительство нанесет региону "значительный экологический ущерб".
Горное ведомство Штральзунда дало зеленый свет "Северному потоку — 2" в январе. В начале апреля о согласии заявила Финляндия. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Швеции, России и Дании) в первом полугодии.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год рядом с "Северным потоком" — от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
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