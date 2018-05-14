«Нафтогаз» похвалил NABU из-за «Северного потока — 2»

В "Нафтогазе Украины" выразили уважение Союзу защиты природы Германии (NABU), который пытается через суд добиться запрета на строительство "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе.

"Респект друзьям-экологам из немецкого NABU. Они не только оспаривают выданные Германией в суде разрешения для "Северного потока — 2", но и требуют запретить россиянам вести строительство, пока не будет окончательного решения", — говорится в записи украинской компании на ее странице в Facebook.

При этом, по выражению пресс-службы "Нафтогаза" "Газпром" , начав строительство "Северного потока — 2" до получения всех разрешений, пытается "взять на понт" европейских партнеров.

"Единственный смысл такого поведения — создать так называемого "слона в комнате". Мол, ну уже есть, что с ним поделаешь", — заявили в "Нафтогазе".

Ранее NABU потребовал от суда в Грайфсвальде вынести срочное решение по "Северному потоку — 2" до начала его возведения в водах ФРГ. В организации опасаются, что строительство нанесет региону "значительный экологический ущерб".

России и Горное ведомство Штральзунда дало зеленый свет "Северному потоку — 2" в январе. В начале апреля о согласии заявила Финляндия . "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Швеции Дании ) в первом полугодии.