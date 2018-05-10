Ещё
Российские золотовалютные резервы обесценились на $2 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские золотовалютные резервы обесценились на $2 млрд 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российский золотовалютный резерв в период с 28 апреля по 3 мая снизился в цене на два миллиарда долларов (123,6 миллиарда рублей). Об этом сообщил Центральный банк России.
«Снижение произошло в результате отрицательной переоценки», — говорится в официальном сообщении ЦБ.
Международные золотовалютные резервы России — это средства в иностранной валюте, резервная позиция МВФ и золото в монетах.
До указанного периода российские резервы каждую неделю росли. Специалисты объясняли это тем, что валюта покупается в рамках валютного правила. Так, за минувший год финансовые запасы государства прибавили 15%.
ЕБРР понизил ожидаемый показатель роста ВВП России на 0,2%. По обновленному прогнозу, темп роста российской экономики в 2018 и 2019 годах будет около 1,5%.
360tv.ru: последние новости
«Ашан» пополнится более дорогими продуктами Мнучин: цель санкций США не «Русал», а его владельцы Сулеймана Керимова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества40
Россиян предупредили о социальной революции611
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1280
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала698
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы18
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение