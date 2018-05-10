Российские золотовалютные резервы обесценились на $2 млрд

Российский золотовалютный резерв в период с 28 апреля по 3 мая снизился в цене на два миллиарда долларов (123,6 миллиарда рублей). Об этом сообщил Центральный банк России.

«Снижение произошло в результате отрицательной переоценки», — говорится в официальном сообщении ЦБ

Международные золотовалютные резервы России — это средства в иностранной валюте, резервная позиция МВФ и золото в монетах.

До указанного периода российские резервы каждую неделю росли. Специалисты объясняли это тем, что валюта покупается в рамках валютного правила. Так, за минувший год финансовые запасы государства прибавили 15%.