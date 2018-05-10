Украина может заключить с МВФ новую программу кредитования

Об этом в интервью украинскому изданию «Новое время» рассказал министр финансов страны Александр Данилюк

«Думаю, будет еще одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать…Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа», — сказал Данилюк.

Он отметил, что правительство пока не будет начинать работу над новой программой, поскольку еще нужно выполнить действующую, а уже потом думать об условиях следующей.

«Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики. Тем не менее в новой программе первым вопросом будет то, что не выполнено в этой программе. Так всегда делается. Поэтому давайте сфокусируемся на том, чтобы сейчас выполнить свои обязательства», — подытожил глава украинского Минфина