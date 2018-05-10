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Украина может заключить с МВФ новую программу кредитования
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Украина может заключить с МВФ новую программу кредитования 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Об этом в интервью украинскому изданию «Новое время» рассказал министр финансов страны Александр Данилюк.
«Думаю, будет еще одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать…Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа», — сказал Данилюк.
Он отметил, что правительство пока не будет начинать работу над новой программой, поскольку еще нужно выполнить действующую, а уже потом думать об условиях следующей.
«Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики. Тем не менее в новой программе первым вопросом будет то, что не выполнено в этой программе. Так всегда делается. Поэтому давайте сфокусируемся на том, чтобы сейчас выполнить свои обязательства», — подытожил глава украинского Минфина.
Совет директоров МВФ в марте 2015 года одобрил выделение Украине $17,5 млрд по четырехлетней программе EFF (Extended Fund Facility), после чего Киев получил первый транш на $5 млрд, в августе того же года — второй транш на $1,7 млрд В 2016 и 2017 годах МВФ предоставил Украине третий и четвертый транши по $1 млрд каждый. Пятый транш Киев пока так и не получил, он составит около $1,9 млрд Украинские власти сообщали, что рассчитывают получить его в 2018 году.
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