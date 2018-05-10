Банк «Возрождение» проводит акцию по рефинансированию кредитов

Банк «Возрождение» проводит акцию по рефинансированию задолженности по потребительским кредитам и кредитным картам, в рамках которой при получении займа на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей ставка для новых клиентов составит 12,4—18,4% годовых, для работников бюджетной сферы — 12,4—16,4%. Личное страхование не требуется.

Финансирование предоставляется на срок от года до семи лет без обеспечения. Для заемщиков, которые будут выплачивать кредит в течение 12 месяцев без возникновения просроченной задолженности, ставка дополнительно снизится на 0,5 процентного пункта.

Продуктовый виджет

«Суть акции заключается в том, что банк не применяет надбавку в размере 4 процентных пунктов за отказ клиента от личного страхования. Однако если по стандартным условиям для аналогичных сумм действует единое значение 12,4% или 11,4% годовых (для новых клиентов и бюджетников соответственно), то в рамках акции ставка определяется банком индивидуально внутри довольно широкого диапазона. Таким образом, не исключена ситуация, когда «акционная» ставка будет выше стандартной. Поэтому из-за непрозрачных условий формирования процента невозможно однозначно оценить выгодность предложения», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Рефинансированию подлежат кредиты, соответствующие следующим условиям: с момента выдачи займа прошло более трех месяцев, срок до окончания кредита — более трех месяцев, отсутствует текущая просроченная задолженность и просроченная задолженность сроком более 30 календарных дней.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и т. п.).