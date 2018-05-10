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«Дом.РФ» планирует собрать заявки на облигации объемом не менее 10 млрд руб
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«Дом.РФ» планирует собрать заявки на облигации объемом не менее 10 млрд руб 

РИА Недвижимость 55 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости/Прайм. Госкомпания «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) планирует 15 мая собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 7,05-7,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,16-7,27% годовых.
Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации с офертой через 13 месяцев с даты размещения. Длительность первого купонного периода составит 210 дней, второго и последующих — 182 дня.
Техническое размещение предварительно назначено на 23 мая. Организаторами выступят Газпромбанк, БК «Регион», "Сбербанк КИБ" и «Юникредит банк».
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