Карелия увеличила доход от приватизации госактивов в два раза по итогам 2017 года 

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 мая. /ТАСС/. Власти Карелии получили 42 млн рублей от приватизации государственного имущества в 2017 году. Это в 2,2 раза больше показателя предыдущего года, сообщил в четверг министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.
"В сравнении с 2016 годом в 2017 году в бюджет Карелии поступило в 2,2 раза больше денежных средств от проведенных торгов — 42 млн рублей. В 2016 году — 19 млн рублей. При этом необходимо учитывать, что в 2017 году денежные средства, поступившие от продажи акций, долей в уставном капитале обществ в сумму 37,3 млн рублей направлены на покрытие дефицита бюджета республики", — сказал Щебекин на заседании регионального правительства.
По его словам, всего было продано 24 объекта движимого и недвижимого госимущества, торги проводились 135 раз. В частности, власти приватизировали 100% доли в уставном капитале гостиницы ООО «Гостеприимство» за 37,3 млн рублей.
Кроме этого, был продан самолет Ан-2, изготовленный в 1973 году. Он был выставлен на аукцион за 370 тыс. рублей, но продан за большую сумму. «Самолет Ан-2, который не летает и никогда не взлетит, мы приватизировали за 500 тыс. рублей», — уточнил министр.
Щебекин отметил, что большая часть имущества, которую планируется приватизировать, является неликвидным из-за удаленности, износа и других факторов. По его словам, госсобственность, которую не смогут продать через торги из— за отсутствия спроса, будет передаваться предпринимателям в безвозмездное пользование. Это позволит сэкономить расходы бюджета региона на содержание и восстановление госимущества — ежегодно около 80 млн рублей.
"Главная задача — прозрачность и открытость аукционных процедур. Это может обеспечить продажу имущества по той цене, которую это имущество имеет, с точки зрения спроса и предложения. Также необходимо более оптимально использовать имеющиеся в госсобственности помещения и уходить от неоправданных арендных платежей", — сказал после его выступления глава Карелии Артур Парфенчиков.