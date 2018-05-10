Карелия увеличила доход от приватизации госактивов в два раза по итогам 2017 года

ПЕТРОЗАВОДСК , 10 мая. / ТАСС /. Власти Карелии получили 42 млн рублей от приватизации государственного имущества в 2017 году. Это в 2,2 раза больше показателя предыдущего года, сообщил в четверг министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

"В сравнении с 2016 годом в 2017 году в бюджет Карелии поступило в 2,2 раза больше денежных средств от проведенных торгов — 42 млн рублей. В 2016 году — 19 млн рублей. При этом необходимо учитывать, что в 2017 году денежные средства, поступившие от продажи акций, долей в уставном капитале обществ в сумму 37,3 млн рублей направлены на покрытие дефицита бюджета республики", — сказал Щебекин на заседании регионального правительства.

По его словам, всего было продано 24 объекта движимого и недвижимого госимущества, торги проводились 135 раз. В частности, власти приватизировали 100% доли в уставном капитале гостиницы ООО «Гостеприимство» за 37,3 млн рублей.

Кроме этого, был продан самолет Ан-2, изготовленный в 1973 году. Он был выставлен на аукцион за 370 тыс. рублей, но продан за большую сумму. «Самолет Ан-2, который не летает и никогда не взлетит, мы приватизировали за 500 тыс. рублей», — уточнил министр.

Щебекин отметил, что большая часть имущества, которую планируется приватизировать, является неликвидным из-за удаленности, износа и других факторов. По его словам, госсобственность, которую не смогут продать через торги из— за отсутствия спроса, будет передаваться предпринимателям в безвозмездное пользование. Это позволит сэкономить расходы бюджета региона на содержание и восстановление госимущества — ежегодно около 80 млн рублей.