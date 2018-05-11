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Маккартни возглавил список самых богатых музыкантов Великобритании и Ирландии
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Маккартни возглавил список самых богатых музыкантов Великобритании и Ирландии 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни стал самым богатым британским музыкантом. Соответствующий рейтинг составил портал NME.
Согласно предоставленным порталом данным, состояние Пола Маккартни и его супруги Нэнси Шевелл оценивается в 820 млн фунтов стерлингов. Следом за ним следует композитор Эндрю Ллойд Уэббер с 740 млн фунтов стерлингов. Тройку лидеров замыкает ирландская группа U2 — состояние участников коллектива составляет 569 млн фунтов стерлингов.
В список богатейших британских музыкантов также вошли Элтон Джон, участники группы The Rolling Stones Мик Джаггер и Кит Ричардс, бывший коллега Маккартни по The Beatles Ринго Старр и певец Стинг.
Кроме того, NME представил рейтинг богатейших молодых британских музыкантов в возрасте до 30 лет. Его лидерами стали певица Адель (140 млн фунтов стерлингов), автор-исполнитель Эд Ширан (80 млн фунтов стерлингов) и Гарри Стайлс (50 млн фунтов стерлингов). Помимо них, самыми богатыми молодыми музыкантами Великобритании и Ирландии стали Найл Хоран, Лиам Пейн, Зейн Малик, Сэм Смит и Рита Ора.
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