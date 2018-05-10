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Банк «Ренессанс Кредит» увеличил чистую прибыль в 2017 году в 2,4 раза
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Банк «Ренессанс Кредит» увеличил чистую прибыль в 2017 году в 2,4 раза 

Rambler News Service 1 час назад
Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» в 2017 году выросла в 2,4 раза — до 5 млрд руб., следует из годовой отчетности кредитной организации.
Доходы банка составили 16,6 млрд руб., расходы — 11,5 млрд
«Увеличение объема прибыли связано с ростом процентного дохода (на 32% по сравнению с прошлым годом) а также с ростом чистого комиссионного дохода (на 31% по сравнению с прошлым годом)», — говорится в отчетности.
Активы «Ренессанс Кредита» в 2017 году составили 129,8 млрд руб., обязательства — 106,6 млрд, капитал — 23,2 млрд
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