Банк «Ренессанс Кредит» увеличил чистую прибыль в 2017 году в 2,4 раза

Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» в 2017 году выросла в 2,4 раза — до 5 млрд руб., следует из годовой отчетности кредитной организации.

Доходы банка составили 16,6 млрд руб., расходы — 11,5 млрд

«Увеличение объема прибыли связано с ростом процентного дохода (на 32% по сравнению с прошлым годом) а также с ростом чистого комиссионного дохода (на 31% по сравнению с прошлым годом)», — говорится в отчетности.

Активы «Ренессанс Кредита» в 2017 году составили 129,8 млрд руб., обязательства — 106,6 млрд, капитал — 23,2 млрд