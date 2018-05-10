Бюджет Омской области в 2017 году впервые за семь лет исполнен с минимальным дефицитом

"Мы впервые смогли за счет доходов свести к минимуму дефицит бюджета — до 643 млн рублей — и одновременно смогли выполнить те задачи, которые стояли перед правительством Омской области. Все социальные обязательства были выполнены, бюджетные параметры удержаны на заданном уровне", — заявил Чеченко.

В региональном министерстве экономики ТАСС пояснили, что этот показатель лучший с 2010 года, когда расходы Омской области превысили доходы на 420 млн рублей. В 2016 году дефицит составил 5,04 млрд рублей.

Чеченко рассказал, что министерство все эти годы пыталось сократить разницу между расходами и доходами. «Мы напряженно искали в последние годы способы и возможности перестроить долговую политику региона, стабилизировать долговые обязательства, и я считаю, нам это удалось, дефицит сведен к минимуму», — подчеркнул министр.

Он отметил, что регион с конца 1990-х годов всегда находил способ выполнить свои социальные обязательства. «Даже в ситуации жесточайшего бюджетного кризиса 2015 года, когда регион недополучил 7,8 млрд рублей доходов, под которые были запланированы расходные обязательства, мы смогли профинансировать все социальные расходы. Это делалось за счет ряда мер, как за счет оптимизации прочих расходов, в том числе инвестиционного характера, так и за счет сокращения расходов на обслуживание госдолга», — рассказал Чеченко.

По словам министра, в этом году регион продолжит работу по улучшению экономической ситуации. «В 2018 году нецелевая финансовая поддержка региона из федерального бюджета увеличена практически в два раза к уровню 2017 года. По решению врио губернатора Александра Буркова существенные дополнительные средства направлены на реализацию мероприятий по развитию экономики, на поддержку промышленности», — сообщил Чеченко, отметив, что дополнительное финансирование будет направлено и на социальную сферу — на содержание и ремонт учреждений образования, строительство сельских ФАПов и т.д.

Бюджет Омской области

Доходы Омской области в 2017 году составили 74,4 млрд рублей, расходы — 75,2 млрд рублей. По словам Чеченко, в общем объеме расходов две три — это расходы на социальную сферу. Бюджет на 2018 год принят с дефицитом 1,332 млрд рублей. Планируется, что в текущем году доходы региона вырастут до 83,74 млрд рублей, расходы — до 85,07 млрд рублей.