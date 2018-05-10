Правительство Курганской области объявило аукционы на открытие шести кредитных линий

Правительство Курганской области объявило аукционы на открытие шести кредитных линий с общим лимитом в 3,5 млрд руб., [сообщает] (https://ura.news/news/1052334216) URA.RU.

Кредитные линии для финансирования дефицита бюджета откроют на три года. Начальная цена установлена в соответствии со средней процентной ставкой, которая составляет 7,853% годовых.

«Ранее привлекались кредиты под более высокие проценты. Если аукцион состоится, мы сможем взять новые кредиты, чтобы погасить старые. Таким образом мы сможем сэкономить деньги», — сказал замначальника финансового управления Курганской области Александр Голощапов

По информации издания, госдолг Курганской области составляет 16,6 млрд руб. Из них 9,6 млрд руб. — коммерческие кредиты, почти 7 млрд руб. — бюджетные.