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Правительство Курганской области объявило аукционы на открытие шести кредитных линий
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Правительство Курганской области объявило аукционы на открытие шести кредитных линий 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство Курганской области объявило аукционы на открытие шести кредитных линий с общим лимитом в 3,5 млрд руб., [сообщает] (https://ura.news/news/1052334216) URA.RU.
Кредитные линии для финансирования дефицита бюджета откроют на три года. Начальная цена установлена в соответствии со средней процентной ставкой, которая составляет 7,853% годовых.
«Ранее привлекались кредиты под более высокие проценты. Если аукцион состоится, мы сможем взять новые кредиты, чтобы погасить старые. Таким образом мы сможем сэкономить деньги», — сказал замначальника финансового управления Курганской области Александр Голощапов.
По информации издания, госдолг Курганской области составляет 16,6 млрд руб. Из них 9,6 млрд руб. — коммерческие кредиты, почти 7 млрд руб. — бюджетные.
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