Объём ипотечного рынка в Крыму вырос более чем в два раза за год

По данным на 1 апреля ипотечный портфель составил 4,4 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе регионального отделения Южного главного управления Центрального банка

«Наиболее значительно выросла выдача ипотечных кредитов — в 2,6 раза до 0,9 млрд рублей за три первых месяца. Количество ипотечного жилищного кредитования увеличилось в 2,5 раза и достигло 446 тыс. единиц», — отмечается в сообщении.

Доля ипотечных кредитов в общем объёме розничного портфеля в регионе выросла с 57,3% до 78%.