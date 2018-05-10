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Объём ипотечного рынка в Крыму вырос более чем в два раза за год
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Объём ипотечного рынка в Крыму вырос более чем в два раза за год 

RT на русском 1 час назад
По данным на 1 апреля ипотечный портфель составил 4,4 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе регионального отделения Южного главного управления Центрального банка.
«Наиболее значительно выросла выдача ипотечных кредитов — в 2,6 раза до 0,9 млрд рублей за три первых месяца. Количество ипотечного жилищного кредитования увеличилось в 2,5 раза и достигло 446 тыс. единиц», — отмечается в сообщении.
Доля ипотечных кредитов в общем объёме розничного портфеля в регионе выросла с 57,3% до 78%.
Ранее НСН сообщала, что объём ввода жилья в Крыму вырос в три раза по итогам 2017 года.
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