Дефицит бюджета Псковской области на 1 мая составил 411 млн рублей, сократившись почти на 300 млн рублей по сравнению с ситуацией на 1 апреля. В соответствии с отчётом управления федерального казначейства по Псковской области, доходы региона за четыре месяца составили 8 млрд 330 млн 361 тыс. 263 рубля, расходы — 8 млрд 741 млн 902 тыс. 627 рублей. Наиболее доходными статьями бюджета традиционно стали НДФЛ (1 млрд 735 млн 165 тыс. 385 рублей) и налог на прибыль организаций (916 млн 365 тыс. 813 рублей). Также регион получил дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 1 млрд 429 млн 336 тыс. рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».