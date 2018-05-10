В Совфеде ответили на предложение Киева национализировать имущество российских компаний

"Если Верховная рада хочет пойти по пути Соединенных Штатов Америки , которые просто захватили дипломатическую собственность России , то это путь в никуда. Если они хотят создавать инвестиционный климат, показывать свою открытость к иностранным инвестициям, приглашать иностранные компании к себе в страну, то это шаг, который просто разрушает доверие к украинским властям", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что инициатива Рады означает, что на Украине могут поступить так по отношению к имуществу любых стран.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает разрешить национализацию имущества российских компаний на Украине.