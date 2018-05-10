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В Совфеде ответили на предложение Киева национализировать имущество российских компаний
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В Совфеде ответили на предложение Киева национализировать имущество российских компаний 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Член Совета Федерации России Игорь Морозов прокомментировал предложение Верховной рады по национализации имущества российских компаний на Украине. Об этом сообщает ФАН.
"Если Верховная рада хочет пойти по пути Соединенных Штатов Америки, которые просто захватили дипломатическую собственность России, то это путь в никуда. Если они хотят создавать инвестиционный климат, показывать свою открытость к иностранным инвестициям, приглашать иностранные компании к себе в страну, то это шаг, который просто разрушает доверие к украинским властям", — сказал Морозов.
Он подчеркнул, что инициатива Рады означает, что на Украине могут поступить так по отношению к имуществу любых стран.
Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает разрешить национализацию имущества российских компаний на Украине.
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