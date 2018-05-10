Составлен рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании 

Сооснователь The Beatles Пол Маккартни признан самым богатым музыкантом Великобритании. Совместно с супругой Нэнси Шевелл он владеет состоянием в 1,1 миллиарда долларов, сообщает "Газета.ру".
Годом ранее состояние Маккартни и Шевелл оценивалось в 780 миллионов фунтов стерлингов.
На втором месте рейтинга, составленного порталом NME, оказался композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Он уступил чете Маккартни на 100 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнула группа U2 с 772 миллионами долларов.
Список богатейших музыкантов из Великобритании и Ирландии в возрасте до 30 лет возглавила Адель. Ее состояние оценивается в 190 миллионов долларов.
Второе место у автора-исполнителя Эда Ширана со 108 миллионами долларов. На третьем расположился Гарри Стайлс с 67 миллионами долларов.