Ещё
Карасин: МИД РФ не ознакомлен с решением Гааги по делу украинских компаний против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карасин: МИД РФ не ознакомлен с решением Гааги по делу украинских компаний против РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. МИД России пока не ознакомлен с решением арбитража в Гааге по делу украинских компаний против РФ. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"По крайней мере, я не знаю об этом решении, — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — В этом надо разбираться. Как станет известно, будем смотреть, что делать дальше. Будем внимательно следить за развитием этого вопроса".
"Многие заявления наших украинских партнеров нуждаются в верификации, — отметил замминистра. — Мы готовы к диалогу по этим вопросам, у нас есть соответствующие структуры, которые внимательно занимаются юридической стороной всего этого".
Ранее в четверг арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, объявил об окончании слушания дела по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. По данным украинских СМИ, арбитраж удовлетворил требования компаний о компенсации на сумму $159 млн
ТАСС: последние новости
"Газпром" получил письмо антимонопольного регулятора Польши СМИ: ZTE приостановила операционную деятельность из-за санкций США Совет директоров "Магнита" возглавил Чарльз Райан
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение900
Клейменов больше не будет вести программу «Время»75
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала195
Асад ответил Трампу на оскорбление25
У Задорнова нашли второе завещание16
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение