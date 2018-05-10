Карасин: МИД РФ не ознакомлен с решением Гааги по делу украинских компаний против РФ

"По крайней мере, я не знаю об этом решении, — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — В этом надо разбираться. Как станет известно, будем смотреть, что делать дальше. Будем внимательно следить за развитием этого вопроса".

"Многие заявления наших украинских партнеров нуждаются в верификации, — отметил замминистра. — Мы готовы к диалогу по этим вопросам, у нас есть соответствующие структуры, которые внимательно занимаются юридической стороной всего этого".