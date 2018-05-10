Карасин: МИД РФ не ознакомлен с решением Гааги по делу украинских компаний против РФ 

БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. МИД России пока не ознакомлен с решением арбитража в Гааге по делу украинских компаний против РФ. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"По крайней мере, я не знаю об этом решении, — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — В этом надо разбираться. Как станет известно, будем смотреть, что делать дальше. Будем внимательно следить за развитием этого вопроса".
"Многие заявления наших украинских партнеров нуждаются в верификации, — отметил замминистра. — Мы готовы к диалогу по этим вопросам, у нас есть соответствующие структуры, которые внимательно занимаются юридической стороной всего этого".
Ранее в четверг арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, объявил об окончании слушания дела по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. По данным украинских СМИ, арбитраж удовлетворил требования компаний о компенсации на сумму $159 млн