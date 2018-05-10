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Чистая прибыль Henkel за I квартал снизилась на 9%
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Чистая прибыль Henkel за I квартал снизилась на 9% 

Прайм 56 минут назад
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 9% по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем и достигла 543 миллионов евро, говорится в отчете компании.
Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию снизилась до 1,25 евро с 1,38 евро за январь-март 2017 года. Операционная прибыль уменьшилась на 10,2% — до 739 миллионов евро. Продажи снизились на 4,5% — до 4,835 миллиарда евро.
"Компания Henkel продемонстрировала положительную динамику в первом квартале несмотря на сложности с доставкой продукции в потребительском сегменте на рынке Северной Америки. В первом квартале мы столкнулись с исключительно негативными валютными эффектами, которые повлияли на наши продажи. По опубликованным данным, негативный эффект составил 8,6% или около 440 миллионов евро", — приводятся в релизе слова главного исполнительного директора Henkel Ханса Ван Байлена (Hans Van Bylen).
Henkel подтвердила свои планы по достижению к концу текущего года показателя органического роста продаж в среднем на 2-4%. Скорректированная маржа EBIT увеличится более чем на 17,5%, а скорректированная прибыль в пересчете на привилегированную акцию составит от 5 до 8%.
Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. ООО «Хенкель Баутехник», основанное в марте 2002 года, представляет на российском рынке продукцию под торговыми марками Ceresit, Thomsit и Экон, производимую на заводах в Коломне, в Челябинской и Ульяновской областях.
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