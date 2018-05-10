Администрации Ростовской области надо 1,5 млрд рублей, чтобы выкупить долю экс-депутат Варашавского 

Россельхозбанк ищет инвестора, который готов выкупить долю Вадима Варшавского в волгодонском предприятии «ДонБиоТех». Варшавский — бывший депутат Госдумы, сейчас он находится под арестом по обвинению в мошенничестве
«Мы должны до конца довести этот проект, уже значительная часть средств вложена в его реализацию», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании регионального экспортного совета.
«Россельхозбанк ищет инвестора, который готов выкупить долю Варшавского. Переговоры ведутся. Уже вложено 15 млрд рублей, еще нужно нужно 1,5 млрд рублей, чтобы завершить строительство предприятия. В середине июне планируем повторно вернуться к рассмотрению этого вопроса», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.
Основными продуктами завода ООО «ДонБиоТех» станет производство комбикорма, глютена и аминокислот.
Напомним, что полиция задержала бывшего депутата Госдумы РФ Вадима Варшавского по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из банка, у которого была отозвана лицензия в 2015 году.