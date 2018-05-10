Экономист: Закон о национализации российских компаний и банков Рада не примет

Об этом эксперт рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Маловероятно, честно говоря. Выборы скоро и таких пиар-акций будет довольно много. Но этот законопроект вносит человек, который не влияет на решение депутатов. Не секрет, что очень часто голосование идет «по отмашке» — после предварительного обсуждения во фракции. Если бы это внес Гройсман , это бы было реально. Но если этот законопроект вносит не обладающий силой депутат — это пиар. Тем более у нас сейчас есть несколько банков с российским капиталом, но один из них собирается уходить, становиться финкомпанией — ВТБ , другой — украинский «Сбербанк» — купит Петр Алексеевич Порошенко , во всяком случае, очень заметны подобные действия, а третий — «Альфа Банк» — так и останется работать, так как это не российский банк, а израильский. Что касается предприятий, то здесь еще более смешная ситуация. На сегодняшний момент на Украине очень успешно работают компании, собственники у которых из РФ . Но официально это голландские, кипрские компании. К ним вопросы и не могут возникнуть. Кроме того, некоторые компании с российским капиталом уже очень «подружились» с депутатами из БПП», — отметил Охрименко.

По его словам, в случае с украинским «Сбербанком» данное финучреждение купит украинский олигарх с тем, чтобы потом передать его под контроль Порошенко.

Кроме того экономист назвал «чистым пиаром» призыв премьер-министра Украины Владимира Гройсмана к украинским компаниям обращаться в суд в Гаагу по поводу имущества в Крыму

«На сегодняшний момент для Украины действительно очень важно, чтобы тема Крыма не уходила. Это принципиально, это — политический вопрос. Чем больше будет судов, чем больше будет исков, тем лучше для украинской власти не имеет значения, для нынешней или будущей. Очень важно, чтобы суды были и были решения. Но вы же понимаете, что их нельзя реализовать», — указал экономист.

Ранее стало известно, что народный депутат от БПП Роман Зварыч подал в Верховную Раду законопроект, согласно которому предлагается национализировать российские компании и банки на Украине.

Кроме того, ранее стало известно, что Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, вынес решение по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. Как сообщают украинские СМИ, были удовлетворены требования украинских компаний о компенсации на сумму $159 млн Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинские компании подавать иски по поводу своего имущества в Крыму.