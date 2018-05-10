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Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
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Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
«Нафтогаз Украины» заявил, что Россию обязали выплатить компенсации украинским компаниям, потерявшим свои активы. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.
«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма», — говорится в сообщении.
«Нафтогаз» подал иск к России в Третейский суд в Гааге с требованием возместить убытки от потери активов в Крыму в 2016 году. В марте нынешнего года коммерческий директор компании Юрий Витренко заявил, что сумма иска «Нафтогаза Украины» и его дочерних компаний составляет восемь миллиардов долларов с учетом процентов.
В феврале власти Украины заявили о намерении продать национализированные Россией буровые вышки в акватории Крыма. До этого, в середине 2017 года, суд Одессы наложил арест на имущество «Черноморнефтегаза» в Крыму. Речь шла о 27 судах и 33 нежилых помещениях. Этот же суд ранее арестовал четыре самоподъемные плавучие буровые установки «Петр Годованец», «Украина», «Сиваш» и «Таврида».
Ключевым активом «Нафтогаза» в Крыму был «Черноморнефтегаз». После референдума в 2014 году имущество компании национализировали и внесли в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Оно эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей.
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