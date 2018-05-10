Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму

«Нафтогаз Украины» заявил, что Россию обязали выплатить компенсации украинским компаниям, потерявшим свои активы. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма », — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» подал иск к России в Третейский суд в Гааге с требованием возместить убытки от потери активов в Крыму в 2016 году. В марте нынешнего года коммерческий директор компании Юрий Витренко заявил, что сумма иска «Нафтогаза Украины» и его дочерних компаний составляет восемь миллиардов долларов с учетом процентов.

В феврале власти Украины заявили о намерении продать национализированные Россией буровые вышки в акватории Крыма. До этого, в середине 2017 года, суд Одессы наложил арест на имущество «Черноморнефтегаза» в Крыму. Речь шла о 27 судах и 33 нежилых помещениях. Этот же суд ранее арестовал четыре самоподъемные плавучие буровые установки «Петр Годованец», «Украина», «Сиваш» и «Таврида».

Ключевым активом «Нафтогаза» в Крыму был «Черноморнефтегаз». После референдума в 2014 году имущество компании национализировали и внесли в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Оно эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей.