Официальный курс доллара снизился на 79 копейки, евро — на 66

ЦБ установил официальные курсы валют с 12 мая. Курс доллара понизился на 78,75 копейки, составив 61,7354 рубля (62,5229 рубля на 11 мая). Курс евро уменьшился на 66,27 копейки, до 73,5145 рубля (74,1772 рубля на 11 мая).

Российская валюта в четверг продемонстрировала укрепление к основным соперникам на фоне роста цен на нефть до максимумов с конца 2014 года, отмечают аналитики Нордеа Банка татьяна Евдокимова и Денис Давыдов . По их прогнозу, перспективы рубля на горизонте ближайших недель выглядят довольно позитивно.

«Помимо комфортных уровней нефтяных цен поддержку рублю может оказать наметившаяся пауза в укреплении доллара на глобальных площадках. Из локальных факторов стоит отметить приближающийся налоговый период, который стартует 15 мая», — комментируют эксперты.

На этом фоне, допускают они, рубль может продолжить двигаться к отметкам 61 в паре с долларом и ниже отметок 72 в паре с евро.

Впрочем, пока это еще не тренд на укрепление, считает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин . На отечественную валюту давят Минфин , а также геополитическая обстановка, которая в любой момент может измениться, поясняет он.

Курс рубля на следующую неделю с учетом высоких цен на нефть составит 62—62,4 рубля за доллар, прогнозирует банкир.