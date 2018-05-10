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В Ингушетии объем предоставленных кредитов в 2018 году вырос на 77%
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В Ингушетии объем предоставленных кредитов в 2018 году вырос на 77% 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 10 мая. /ТАСС/. Объем предоставленных кредитов в 2018 году в Ингушетии вырос на 77% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба Отделения-Национального банка по Ингушетии Южного ГУ Банка России.
"Население и бизнес Республики Ингушетия в первом квартале 2018 года получили 1,1 млрд рублей банковских кредитов, рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года — на 77%", — говорится в сообщении.
Как сообщается, причиной активизации розничного кредитования стало уменьшение стоимости заемных средств. Средняя процентная ставка по розничному кредитованию в первом квартале 2017 года составляла 19,9%, за аналогичный период 2018 года этот показатель снизился до 14,9%.
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