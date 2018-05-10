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Курс доллара и евро упадёт 11 мая
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Курс доллара и евро упадёт 11 мая 

Свободная пресса 1 час назад
Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 11 мая. И доллар, и евро в пятницу будут заметно понижены в цене.
По данным регулятора, завтра стоимость доллара составит 62,5229 рубля, что на 48 копеек меньше курса доллара, который был заявлен на среду, 9 мая.
В свою очередь, подешевеет и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 74,1772 рубля, падение его цены по сравнению со средой составит сразу 86 копеек.
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