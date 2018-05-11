Доллар и евро продолжат падать в субботу в цене

Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 12 мая. И доллар, и евро в субботу вновь будут заметно понижены в цене.

По данным регулятора, завтра стоимость доллара составит 61,7354 рубля, что сразу на 79 копеек меньше курса доллара, который был заявлен на пятницу, 11 мая.

В свою очередь, подешевеет и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 73,5145 рубля, падение его цены по сравнению с пятницей составит 66 копеек.

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