Доллар и евро продолжат падать в субботу в цене 

Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 12 мая. И доллар, и евро в субботу вновь будут заметно понижены в цене.
По данным регулятора, завтра стоимость доллара составит 61,7354 рубля, что сразу на 79 копеек меньше курса доллара, который был заявлен на пятницу, 11 мая.
В свою очередь, подешевеет и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 73,5145 рубля, падение его цены по сравнению с пятницей составит 66 копеек.
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