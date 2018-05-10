Ещё
Вкабанк изменил ставки по кредитам для бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вкабанк изменил ставки по кредитам для бизнеса 

Банки.ру 2 часа назад
Вкабанк снизил ставки по кредитным предложениям для малого и среднего бизнеса
По программам «Новый импульс», «Делу дом» и «Новое дыхание» минимальная ставка снижена до уровня 11% годовых (ранее — 11,8% годовых). По кредиту «Технопарк» минимальная ставка снижена на 1 процентный пункт, до 11% годовых.
Продуктовый виджет
При этом ставка зависит от длительности кредитования. На различные сроки кредитования минимальная ставка варьируется от 11% до 14% годовых, а окончательный размер ставки определяется индивидуально.
«Банк предлагает довольно широкую линейку кредитных программ для малого и среднего бизнеса. Текущее снижение ставок говорит о том, что банк следит за ситуацией на рынке в данном сегменте кредитования и своевременно актуализирует свои предложения», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Банки.ру: последние новости
«МегаФон» передал своей «дочке» почти 60% голосующих акций Mail.ru Group Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО в I квартале снизилась на 32% Сбербанк увеличил четырехмесячную прибыль по РСБУ на 26,6% до 262,2 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение647
Клейменов больше не будет вести программу «Время»44
У Задорнова нашли второе завещание11
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1369
«Зашел в класс и начал стрелять»118
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение