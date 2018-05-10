Вкабанк изменил ставки по кредитам для бизнеса

Вкабанк снизил ставки по кредитным предложениям для малого и среднего бизнеса

По программам «Новый импульс», «Делу дом» и «Новое дыхание» минимальная ставка снижена до уровня 11% годовых (ранее — 11,8% годовых). По кредиту «Технопарк» минимальная ставка снижена на 1 процентный пункт, до 11% годовых.

Продуктовый виджет

При этом ставка зависит от длительности кредитования. На различные сроки кредитования минимальная ставка варьируется от 11% до 14% годовых, а окончательный размер ставки определяется индивидуально.