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Омская область объявила аукцион на открытие кредитных линий на 1 млрд рублей
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Омская область объявила аукцион на открытие кредитных линий на 1 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новый Омск
Власти Омской области объявили несколько аукционов на открытие трех возобновляемых кредитных линий на общую сумму в 1 млрд руб. под 7,5% годовых, сообщает «Город55» со ссылкой на данные портала госзакупок.
Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств Омской области.
По двум линиям планируется привлечь по 300 млн руб., еще по одной — 400 млн руб. Начальная стоимость контракта по первым двум линиям — 22,5 млн руб., по третьей стоимость контракта будет составлять 30 млн руб. Эта стоимость рассчитана при условии, что процентная ставка составит 7,5% годовых, пояснили изданию в Минфине Омской области.
Прием заявок на три аукциона стартовал сегодня, 11 мая, и закончится 25 мая.
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