Омская область объявила аукцион на открытие кредитных линий на 1 млрд рублей

Власти Омской области объявили несколько аукционов на открытие трех возобновляемых кредитных линий на общую сумму в 1 млрд руб. под 7,5% годовых, сообщает «Город55» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств Омской области.

По двум линиям планируется привлечь по 300 млн руб., еще по одной — 400 млн руб. Начальная стоимость контракта по первым двум линиям — 22,5 млн руб., по третьей стоимость контракта будет составлять 30 млн руб. Эта стоимость рассчитана при условии, что процентная ставка составит 7,5% годовых, пояснили изданию в Минфине Омской области.

Прием заявок на три аукциона стартовал сегодня, 11 мая, и закончится 25 мая.