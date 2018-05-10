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«Дыра» в капитале самарского АК Банка составила 6,4 млрд рублей
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«Дыра» в капитале самарского АК Банка составила 6,4 млрд рублей 

Rambler News Service 38 минут назад
Величина отрицательного капитала самарского АК Банка, лишившегося лицензии в марте, составила 6,4 млрд руб., говорится в материалах ЦБ.
Размер чистых активов банка с учетом данных, полученных временной администрацией при обследовании, составил 18,7 млрд руб. По данным отчетности самого банка этот показатель равнялся 28,3 млрд руб.
Обязательства кредитной организации с учетом данных временной администрации равняются 25,1 млрд руб. — столько же, сколько и по данным банка.
29 марта ЦБ отозвал лицензию у АК Банка из-за резкого ухудшения его финансового состояния, возникновения острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.
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