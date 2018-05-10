«Дыра» в капитале самарского АК Банка составила 6,4 млрд рублей

Величина отрицательного капитала самарского АК Банка , лишившегося лицензии в марте, составила 6,4 млрд руб., говорится в материалах ЦБ

Размер чистых активов банка с учетом данных, полученных временной администрацией при обследовании, составил 18,7 млрд руб. По данным отчетности самого банка этот показатель равнялся 28,3 млрд руб.

Обязательства кредитной организации с учетом данных временной администрации равняются 25,1 млрд руб. — столько же, сколько и по данным банка.

29 марта ЦБ отозвал лицензию у АК Банка из-за резкого ухудшения его финансового состояния, возникновения острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.