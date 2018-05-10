«Новатэк» в рамках buy back выкупил акции на 181 млн рублей

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. "Новатэк" 8 мая в рамках процедуры buy back выкупил 240 тыс. собственных акций, включая глобальные депозитарные расписки (GDR), говорится в сообщении компании.

Приобретенный пакет, исходя из котировок на закрытии торгов Московской биржи 8 мая, можно оценить в 181 млн рублей.

Программа buy back, принятая в 2012 году, предусматривает выкуп акций и депозитарных расписок на общую сумму до $600 млн В начале мая 2018 года правление компании одобрило продление программы до 7 июня 2019 года.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат «Новатэку», через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам.