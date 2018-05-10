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Торговый профицит Японии сократился на 21%
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Торговый профицит Японии сократился на 21% 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
EPA/FRANCK ROBICHON
Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». В 2017 финансовом году, который завершился 31 марта 2018 года, сальдо торгового баланса Японии сократилось на 21% за счет роста расходов на выросшую в цене нефть и природный газ, сообщило министерство финансов страны. Импорт Японии в 2017 году увеличился на 13,4% — до 73,7 трлн иен (около $676 млрд). Экспорт вырос на 10,6% — до 78,3 трлн (более $718 млрд). Он увеличился преимущественно за счет роста поставок автомобилей и промышленного оборудования в страны Азии. Профицит платежного баланса Японии вырос до рекордного значения за 10 лет, превысив 21,74 трлн иен ($198 млрд). Активное сальдо платежного баланса, который фиксирует доходы и потери от торговли, инвестиций и других операций с зарубежными странами, выросло на 3,4% по сравнению с предыдущим финансовым годом. В министерстве отметили, что рост профицита объясняется увеличением поступлений японских компаний от капиталовложений за рубежом.
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