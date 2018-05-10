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ВТБ увеличил максимальный срок по кредитам наличными до 7 лет
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ВТБ увеличил максимальный срок по кредитам наличными до 7 лет 

Rambler News Service 2 часа назад
ВТБ увеличил максимальный срок выдачи кредитов наличными до 7 лет, говорится в сообщении банка.
«Новые условия действуют для зарплатных и корпоративных клиентов. Заем на сумму от 100 тыс. до 5 млн руб. по-прежнему выдается без обеспечения и обязательного личного страхования», —говорится в сообщении.
Отмечается, что клиенты теперь смогут управлять размерами получаемой суммы и ежемесячного платежа: выбрать меньший размер платежа, либо большую сумму кредита.
«Обычно кредиты наличными на 7 лет выдаются под залог имеющейся недвижимости. Это влечет за собой оформление дополнительных документов (закладной и т.п.) и удлиняет сроки получения денег. В отличие от таких предложений мы выдаем денежные средства, не обременяя квартиру клиента залогом», — приводятся слова вице-президента, начальника управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрия Полякова.
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