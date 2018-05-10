ВТБ увеличил максимальный срок по кредитам наличными до 7 лет

ВТБ увеличил максимальный срок выдачи кредитов наличными до 7 лет, говорится в сообщении банка.

«Новые условия действуют для зарплатных и корпоративных клиентов. Заем на сумму от 100 тыс. до 5 млн руб. по-прежнему выдается без обеспечения и обязательного личного страхования», —говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты теперь смогут управлять размерами получаемой суммы и ежемесячного платежа: выбрать меньший размер платежа, либо большую сумму кредита.