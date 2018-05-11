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Максимальный срок по кредитам наличными увеличился до 7 лет
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Максимальный срок по кредитам наличными увеличился до 7 лет 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Банк ВТБ увеличил максимальный срок кредитования в рамках продуктов «Кредит наличными» и «Рефинансирование» с 5 до 7 лет. Новые условия действуют для зарплатных и корпоративных клиентов. Заем на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей по-прежнему выдается без обеспечения и обязательного личного страхования.
Увеличенный срок кредитования дает возможность управлять размером получаемой суммы и ежемесячного платежа. В частности, клиент может выбрать либо меньший размер платежа, либо получить в свое распоряжение большую сумму кредита.
— Обычно кредиты наличными на 7 лет выдаются под залог имеющейся недвижимости. Это влечет за собой оформление дополнительных документов — закладной и т.п., и удлиняет сроки получения денег, — комментирует вице-президент, начальник управления кредитных продуктов банка Дмитрий Поляков. — В отличие от таких предложений, мы выдаем денежные средства, не обременяя квартиру клиента залогом.
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