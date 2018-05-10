Ставки денежного рынка снижаются под окончание усреднения, — Аналитики Райффайзенбанка

8 мая завершился очередной период усреднения. Большинство банков выполнили его требования заранее (вероятно, уже 3 мая), благодаря чему средний объем корсчетов был выше 2 трлн руб. уже за несколько дней до окончания усреднения. Процесс аккумулирования средств отразился на итогах депозитных аукционов: прошедшие до 3 мая включительно завершились заметным недоспросом. Так, регулярный аукцион 28 апреля собрал лишь 2,1 трлн руб. (при лимите в 2,7 трлн руб. — тогда дополнительный негатив привнес фактор пиковых налоговых выплат, прошедших днем ранее), а аукцион «тонкой настройки» сроком на 4 дня собрал немного больше половины лимита (477 млрд руб. при лимите в 770 млрд руб.). После того, как большинство банков усреднилось, спрос на депозитные операции ЦБ повысился: аукцион «тонкой настройки» 7 мая даже встретил переспрос. В это же время средства с корсчетов стали перетекать на депозитные. После того, как большинство банков завершили усреднение, RUONIA стала снижаться ниже 7% (6,7%, основной объем сделок прошел по ставке 6,5%), по мере того, как все больший объем краткосрочной ликвидности попадал на рынок. Мы полагаем, что в ближайшее время ставки стабилизируются вблизи уровня в 7%.

При этом пока банки не хотят размещать ликвидность на более длительный срок: аукцион по доразмещению выпуска КОБР-8 (погашение 18 июля) практически не встретил спроса (18 млрд руб. при предложении в 558 млрд руб.). При этом, возможно, интерес к этому инструменту в ближайшее время возрастет: ранее ЦБ анонсировал, что в мае будет предложен новый выпуск, позволяющий размещение с премией к ключевой ставке. Для банков КОБР с такими условиями могут составить конкуренцию коротким выпускам ОФЗ.