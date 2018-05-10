Ещё
Эксперт прокомментировал решение суда Гааги по украинским активам в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал решение суда Гааги по украинским активам в Крыму 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал решение суда Гааги по активам украинских компаний в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Честно говоря, у многих украинских компаний собственность в Крыму не была порядком оформлена, был полный бардак в документах. Поэтому, когда Крым вошел в состав России, там обнаружился полнейший хаос в бумагах. Собственность, которую контролировали олигархи, например, Игорь Коломойский, по документам непонятно кому принадлежала. Потому что украинский капитализм находился на такой стадии развития, когда порядок во внутренних делах, в документах, в имуществе еще не наступил. И этот непорядок в делах, как мне кажется, создает основу для формирования ответной позиции России", — сказал Колташов.
Он также отметил, что украинским властям сложно доказать, что имущество, которое приписывается украинским компаниям, использовалось на законных основаниях.
"Кроме того, решение суда в Гааге показывает определенную предвзятость, потому что никто не собирается возместить потери российским компаниям от действия украинских властей в 2014 году", — отметил Колташов.
Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.
Газета.Ru: последние новости
Bloomberg: Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом" "Мегафон", Газпромбанк, "Ростех" и USM Holdings создадут СП для развития цифровых сервисов В Киеве пригрозили Adidas судом за использование советской символики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение214
«Зашел в класс и начал стрелять»105
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1351
У Задорнова нашли второе завещание4
Ловушка для России: нефть уходит за $80519
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение