Эксперт прокомментировал решение суда Гааги по украинским активам в Крыму

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал решение суда Гааги по активам украинских компаний в Крыму . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Честно говоря, у многих украинских компаний собственность в Крыму не была порядком оформлена, был полный бардак в документах. Поэтому, когда Крым вошел в состав России , там обнаружился полнейший хаос в бумагах. Собственность, которую контролировали олигархи, например, Игорь Коломойский , по документам непонятно кому принадлежала. Потому что украинский капитализм находился на такой стадии развития, когда порядок во внутренних делах, в документах, в имуществе еще не наступил. И этот непорядок в делах, как мне кажется, создает основу для формирования ответной позиции России", — сказал Колташов.

Он также отметил, что украинским властям сложно доказать, что имущество, которое приписывается украинским компаниям, использовалось на законных основаниях.

"Кроме того, решение суда в Гааге показывает определенную предвзятость, потому что никто не собирается возместить потери российским компаниям от действия украинских властей в 2014 году", — отметил Колташов.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.