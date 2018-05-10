В Марий Эл с начала года сбор налогов сократился на 20%

Марий Эл с начала этого года сбор налогов бюджетов всех уровней сократился на 20% (1,4 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем налогов составил 5392,9 млн рублей. Об этом сообщает УФНС по республике. Также сократились на 28% (757 млн рублей) налоговые поступления в федеральный. Кроме того, стало известно, что доходы республиканского бюджета сократились на 21,4% (746 млн рублей). И.о. руководителя налогового управления республики Сергей Шаповалов выразил обеспокоенность увеличением общей налоговой задолженности. За первый квартал текущего года она составила 3462,7 млн рублей (рост на 505 млн рублей). По его словам, налоговая служба республики намерена применять все предусмотренные законодательством меры воздействия на должников, чтобы изменить эту ситуацию. Фото: ФНС