«Нафтогаз» заявил о победе в Гааге по спору с Россией

Об этом сообщается на странице «Нафтогаза» в Twitter. В марте коммерческий директор украинской топливной компании заявил, что сумма иска составляет 8 млрд долларов с учётом процентов. Ключевым активом «Нафтогаза» Крыму был «Черноморнефтегаз». После референдума в 2014 году имущество фирмы было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Оно эксплуатирует месторождение углеводородов на шельфе Чёрного и в акватории Азовского морей.