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«Нафтогаз» заявил о победе в Гааге по спору с Россией
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«Нафтогаз» заявил о победе в Гааге по спору с Россией 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом сообщается на странице «Нафтогаза» в Twitter.
В марте коммерческий директор украинской топливной компании заявил, что сумма иска составляет 8 млрд долларов с учётом процентов. Ключевым активом «Нафтогаза» в Крыму был «Черноморнефтегаз». После референдума в 2014 году имущество фирмы было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Оно эксплуатирует месторождение углеводородов на шельфе Чёрного и в акватории Азовского морей.
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