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Проезд подорожает 21 мая
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Проезд подорожает 21 мая 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса nashray.ru  Департамент цен и тарифов администрации области установил новые тарифы для общественного транспорта города Владимира.
Цена на проезд увеличится с 21 мая сразу на 2 рубля — 22 рубля в автобусе и до 21 рубля — на троллейбусе.
Сами перевозчики считают, что проезд в общественном транспорте должен стоить не менее 25 рублей. Такой тариф поможет обновить автопарк транспортных предприятий.
Автоперевозчикам дали две недели на печать новых билетов и подготовку жителей к новой цене.
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