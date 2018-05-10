Проезд подорожает 21 мая 

Фото с ресурса nashray.ru Департамент цен и тарифов администрации области установил новые тарифы для общественного транспорта города Владимира.
Цена на проезд увеличится с 21 мая сразу на 2 рубля — 22 рубля в автобусе и до 21 рубля — на троллейбусе.
Сами перевозчики считают, что проезд в общественном транспорте должен стоить не менее 25 рублей. Такой тариф поможет обновить автопарк транспортных предприятий.
Автоперевозчикам дали две недели на печать новых билетов и подготовку жителей к новой цене.