ЦБ оценил «дыру» в капитале АК Банка в 6,4 млрд рублей

Активы банка оцениваются в 18,74 млрд руб. В свою очередь обязательства кредитной организации составляют 25,17 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «АктивКапитал Банка».

По величине активов банк на 1 февраля занимал 116-е место в банковской системе России

Впоследствии АСВ сообщило о начале выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка».