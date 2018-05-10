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ЦБ оценил «дыру» в капитале АК Банка в 6,4 млрд рублей
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Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества

ЦБ оценил «дыру» в капитале АК Банка в 6,4 млрд рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Банк России оценил «дыру» в капитале лишившегося лицензии самарского "АктивКапитал Банка" в 6,43 млрд руб. Об этом сообщается в материалах регулятора.
Активы банка оцениваются в 18,74 млрд руб. В свою очередь обязательства кредитной организации составляют 25,17 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «АктивКапитал Банка».
По величине активов банк на 1 февраля занимал 116-е место в банковской системе России.
Впоследствии АСВ сообщило о начале выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка».
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