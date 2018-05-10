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Акции BT упали на фоне прогнозов компании
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Акции BT упали на фоне прогнозов компании 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: EPA
Акции BT Group Plc продемонстрировали максимальное за 15 месяцев падение, после того как британская телекоммуникационная компания заявила, что ее выручка снизится, дивиденды сохранятся на прежнем уровне, а штат сократится. Об этом сообщает Bloomberg.
Акции компании упали на 9,6%, после того как BT спрогнозировала, что ее базовая выручка сократится на 2% в следующем финансовом году. При этом скорректированная прибыль будет на 1,3% меньше, чем 7,5 млрд фунтов стерлингов ($10 млрд) в прошедшем финансовом году, завершившемся 31 марта.
Британская компания намерена сохранить дивиденды на прежнем уровне.
"Мы также сигнализируем рынку, что, по нашему мнению, они останутся неизменным в течение следующих двух лет", — сказал гендиректор BT Гэвин Паттерсон в интервью Bloomberg TV.
К 12:37 мск стоимость акций компании снижалась на 7,9% до 219,75 пенса.
BT заявила, что в ближайшие три года она должна выплатить 2,1 млрд фунтов для финансирования пенсионного дефицита, составляющего 11,3 млрд фунтов стерлингов.
Компания также объявила, что сократит 13 тыс. рабочих мест в бэк-офисе и среднем управленческом звене. Однако BT наймет 6 тыс. в сегменте развертывания сети и обслуживания клиентов.
Доналоговая прибыль BT в январе-марте составила 872 млн фунтов стерлингов по сравнению с 440 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.
Скорректированная EBITDA компании в IV квартале прошедшего финансового года увеличилась на 1% до 2,08 млрд фунтов, в соответствии со средним прогнозом пяти аналитиков, опрошенных Bloomberg.
BT выплатит окончательный дивиденд в размере 10,55 пенса за акцию. Дивиденды за весь финансовый год составят 15,4 пенса — без изменений по сравнению с предыдущим годом. Это меньше прогноза, составлявшего 15,7 пенса.
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