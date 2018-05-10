Акции BT упали на фоне прогнозов компании 

Акции BT Group Plc продемонстрировали максимальное за 15 месяцев падение, после того как британская телекоммуникационная компания заявила, что ее выручка снизится, дивиденды сохранятся на прежнем уровне, а штат сократится. Об этом сообщает Bloomberg.
Акции компании упали на 9,6%, после того как BT спрогнозировала, что ее базовая выручка сократится на 2% в следующем финансовом году. При этом скорректированная прибыль будет на 1,3% меньше, чем 7,5 млрд фунтов стерлингов ($10 млрд) в прошедшем финансовом году, завершившемся 31 марта.
Британская компания намерена сохранить дивиденды на прежнем уровне.
"Мы также сигнализируем рынку, что, по нашему мнению, они останутся неизменным в течение следующих двух лет", — сказал гендиректор BT Гэвин Паттерсон в интервью Bloomberg TV.
К 12:37 мск стоимость акций компании снижалась на 7,9% до 219,75 пенса.
BT заявила, что в ближайшие три года она должна выплатить 2,1 млрд фунтов для финансирования пенсионного дефицита, составляющего 11,3 млрд фунтов стерлингов.
Компания также объявила, что сократит 13 тыс. рабочих мест в бэк-офисе и среднем управленческом звене. Однако BT наймет 6 тыс. в сегменте развертывания сети и обслуживания клиентов.
Доналоговая прибыль BT в январе-марте составила 872 млн фунтов стерлингов по сравнению с 440 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.
Скорректированная EBITDA компании в IV квартале прошедшего финансового года увеличилась на 1% до 2,08 млрд фунтов, в соответствии со средним прогнозом пяти аналитиков, опрошенных Bloomberg.
BT выплатит окончательный дивиденд в размере 10,55 пенса за акцию. Дивиденды за весь финансовый год составят 15,4 пенса — без изменений по сравнению с предыдущим годом. Это меньше прогноза, составлявшего 15,7 пенса.